ترامب: القوات الأمريكية ستتواجد في فنزويلا لتأمين النفط

وكالات

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضع قوات في فنزويلا لأغراض تأمين النفط، متعهداً بأن الأموال ستذهب لتعويض الفنزويليين والولايات المتحدة عن الأضرار التي لحقت بهم في ظل قيادة نيكولاس مادورو.

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي في فلوريدا إنه لن يستبعد إمكانية التدخل العسكري الأمريكي، قائلاً: "لسنا خائفين من إرسال قوات برية".

رداً على سؤال من شبكة (سي إن إن) الأمريكية، عما إذا كان يتصور وجود قوات أمريكية على الأرض بينما تدير الولايات المتحدة فعلياً الحكومة الفنزويلية في فترة انتقالية، قال ترامب: "حسنًا، لا، سيكون لنا وجود في فنزويلا فيما يتعلق بالنفط".

قلل ترامب من شأن عدد القوات المطلوبة، مضيفاً: "نحن نرسل خبراتنا، لذا قد تحتاجون إلى شيء ما، ولكن ليس كثيراً"، وتابع: "سنستخرج ثروة هائلة من باطن الأرض، وهذه الثروة ستذهب إلى شعب فنزويلا وإلى أشخاص من خارج فنزويلا كانوا يعيشون فيها، كما ستذهب أيضاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بنا من جراء تلك الدولة".