بدء المحادثات الثنائية بين بوتين وبايدن

وكالات

انطلقت المحادثات الثنائية بين الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بادين عبر تقنية الفيديو، وهي الأولى منذ اجتماعهما الشخصي في جنيف في يونيو من العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وعشيّة المحادثة وصف بيان الرئاسة الروسية العلاقات بين موسكو وواشنطن بأنها "في حالة يُرثى لها".

وفي وقت سابق قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن المحادثات ستُجرى بين الرئيسين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حيث سيؤكد خلالها بايدن لنظيره الروسي دعم بلاده لسيادة أوكرانيا وسلامتها وقلقه إزاء نشاط موسكو على حدودها.

وكان بايدن وزعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا قد دعوا موسكو إلى تهدئة الوضع بينها وبين كييف، مؤكدين دعمهم لوحدة أراضي أوكرانيا.

وتقدَر أوكرانيا أن روسيا قد حشدت أكثر من تسعين ألف جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها سلطات الكرملين. وتنفي موسكو التخطيط لغزو أوكرانيا، واتهمتها بحشد قواتها.