ماكرون: فرنسا تدرس تمثيلا دبلوماسيا لها في أفغانستان

باريس- (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في طريقه إلى مدينة جدة السعودية، أن فرنسا تدرس وجودا دبلوماسيا لها في أفغانستان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباءن السبت، عن ماكرون قوله "إننا ندرس أن تكون هناك منظمة، تضم العديد من الدول الأوروبية، ربما يكون سفراؤنا موجودين فيها، وهو أمر مختلف، عن إجراء حوار سياسي مع طالبان".

وتابع "سيكون لدينا تمثيلا دبلوماسيا ، بمجرد إنشاء المنظمة".

وأضاف "يتم دراسة مكان للمنظمة".

ونقلت دول سفاراتها في أفغانستان إلى خارج البلاد، بينما كانت طالبان تقترب من كابول واستولت عليها في أغسطس الماضي.

وزار ماكرون الإمارات أمس الجمعة، في بداية جولة خليجية تستغرق يومين تشمل السعودية وقطر.