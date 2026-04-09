أمر "غير مقبول".. اليونان ترفض رسوم إيران على عبور مضيق هرمز

كتب : مصراوي

09:16 ص 09/04/2026

مضيق هرمز

وكالات

دعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى مرور حر وآمن للسفن عبر مضيق هرمز، معتبرا أن فرض طهران رسوما على عبور المضيق أمر "غير مقبول".

قال ميتسوتاكيس لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن المجتمع الدولي لن يكون مستعدا لقبول فرض إيران رسوما على كل سفينة تعبر المضيق، محذرا من أن ذلك سيخلق سابقة خطيرة جدا لحرية الملاحة العالمية.

وتملك اليونان أحد أكبر الأساطيل التجارية في العالم من حيث القدرة على نقل البضائع، وتأثرت حركة ملاحتها بشدة بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات واسعة على إيران في 28 فبراير الماضي، مما أدى إلى توقف شبه كامل للملاحة في المضيق.

قبل المفاوضات المخطط لها مع الولايات المتحدة في إطار الهدنة، اقترحت إيران فرض رسوم على مرور السفن لضمان سلامتها عبر المضيق، في حين ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية تأمين المضيق بشكل مشترك بين البلدين، رغم أن التفاصيل لا تزال غير واضحة.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن اتفاقا دوليا منفصلا بشأن المضيق قد يكون ضروريا، لكنه يجب ألا يشمل أي رسوم.

من جانبها، دعت الحكومة الألمانية إلى مرور خال من الرسوم، حيث أكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن المضيق لا يقع بالكامل في المياه الإيرانية، ويخضع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مما يستوجب ضمان مرور حر وآمن دون رسوم بمجرد استئناف حركة الملاحة، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

"شيكات بدون رصيد".. سقوط مصمم أزياء شهير في قبضة أمن القاهرة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-4: تقدم مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
إليسا ونوال الزغبي وعدد من النجوم يساندون لبنان في محنتها.. ماذا قالوا؟
المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض بنسبة 0.43% بمستهل جلسة اليوم الخميس

الذهب ينخفض ببداية تعاملات الخميس
"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة