الجيش الإسرائيلي: حققنا سيطرة عملياتية في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

09:17 ص 09/04/2026

الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن قواته تمكنت من تحقيق سيطرة عملياتية في جنوب لبنان.

نشر الجيش لقطات من العمليات التي نفذها جنود لواء المظليين في جنوب لبنان، حيث وسعت القوات التابعة للفرقة 98 خلال الأسبوع الماضي عملياتها البرية إلى مناطق إضافية.

وأعلن الجيش أن قوات اللواء تمكنت من فرض سيطرتها العملياتية على المنطقة، وتواصل استهداف مواقع البنية التحتية لحزب الله بهدف تعزيز المنطقة الدفاعية الأمامية وإزالة التهديدات عن سكان شمال إسرائيل، وأن العمليات أسفرت عن القضاء على عشرات العناصر من حزب الله، إلى جانب العثور على أسلحة متنوعة شملت بنادق وذخائر وعبوات ناسفة كانت مخبأة ومعدة لاستخدامها ضد الجنود الإسرائيليين.

وشنت إسرائيل أمس الأربعاء ضربات واسعة ومفاجئة في أنحاء لبنان، بعدما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ساريا على العمليات الإسرائيلية في لبنان.

ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 182 شخصا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف قادة "حزب الله" وبنيته التحتية العسكرية، في حين أكدت السلطات اللبنانية أن عددا كبيرا من المدنيين قتلوا أو أصيبوا، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جريمة في العقار رقم (25).. حكاية "محمود" قتل حبيبته وقفز من الطابق الرابع
حوادث وقضايا

جريمة في العقار رقم (25).. حكاية "محمود" قتل حبيبته وقفز من الطابق الرابع
تسارع معدل التضخم في مصر إلى 15.2% بمارس تحت ضغط ارتفاع الأسعار
اقتصاد

تسارع معدل التضخم في مصر إلى 15.2% بمارس تحت ضغط ارتفاع الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-4: تقدم مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-4: تقدم مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
إليسا ونوال الزغبي وعدد من النجوم يساندون لبنان في محنتها.. ماذا قالوا؟
زووم

إليسا ونوال الزغبي وعدد من النجوم يساندون لبنان في محنتها.. ماذا قالوا؟
ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

الذهب ينخفض ببداية تعاملات الخميس
"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة