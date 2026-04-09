تحطم طائرة مسيرة تجريبية مخصصة لمرافقة "F-35" الأمريكية

كتب : مصراوي

09:19 ص 09/04/2026

تحطمت في الولايات المتحدة المقاتلة المسيرة التجريبية من طراز FQ-42A، والتي تُعد طائرة مرشحة للعب دور مساعد بدون طيار لطائرتي F-22 وF-35 الحربيتين الأمريكيتين.

أفادت الشركة المطورة للمسيرة، General Atomics Aeronautical Systems، بأن الحادث وقع في 6 أبريل الجاري أثناء الإقلاع من مطار في صحراء كاليفورنيا.

ولم يسفر الحادث عن إصابات، بينما تم تعليق الاختبارات الجوية مؤقتا لأسباب تتعلق بالسلامة.

ويقوم متخصصو الشركة حاليا بتقييم حالة الطائرة المسيرة ودراسة ملابسات سبب الحادث.

يُذكر أن الطائرة YFQ-42A هي واحدة من عدة نماذج أولية تم تطويرها في إطار برنامج CCA (الطائرة المقاتلة التعاونية) التابع للقوات الجوية الأمريكية، استنادا إلى منصة XQ-67A.

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات القتالية لطائرتي F-22 وF-35 الحربيتين الحديثتين.

وعلى سبيل المثال، فإن مهام مماثلة في روسيا موكلة إلى الطائرة بدون طيار S-70 "أوخوتنيك" (الصياد)، التي من شأنها مرافقة مقاتلة سو-57 للجيل الخامس.

لكن لدى YFQ-42A منافسة داخلية، وهي الطائرة بدون طيار YFQ-44A، التي طوّرتها شركة Blue Force Technologies استنادا إلى منصة Fury.

وتزود كلا الطائرتين المسيرتين بالصواريخ، مما سيزيد من نطاق عمل طائرتي F-22 وF-35.

ويتوقع اتخاذ قرار نهائي لاختيار إحدى الطائرتين بدون طيار بحلول عام 2026، وفقا لروسيا اليوم.

