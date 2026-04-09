إعلان

غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية وعددا من المناطق في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

09:18 ص 09/04/2026

الغارات الإسرائيلية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدات في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي على حي مارون مسك في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية.

وشن سلسلة غارات على بلدات كفرا، والجميجمة، وصفد البطيخ، ومجدل سلم، ودير انطار، ومحيط جسر القاسمية في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة حاريص الجنوبية.

وأدت غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في جنوب لبنان إلى وقوع عدد من الإصابات الخطرة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات الخميس
"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة