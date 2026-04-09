شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدات في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي على حي مارون مسك في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية.

وشن سلسلة غارات على بلدات كفرا، والجميجمة، وصفد البطيخ، ومجدل سلم، ودير انطار، ومحيط جسر القاسمية في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة حاريص الجنوبية.

وأدت غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في جنوب لبنان إلى وقوع عدد من الإصابات الخطرة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، وفقا لروسيا اليوم.