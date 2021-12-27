مجلس النواب الليبي يعتبر سفيرة بريطانيا شخصية غير مرغوب فيها في البلاد

وكالات:

اعتبر مجلس النواب الليبي، سفير بريطانيا لدى البلاد شخصية غير مرغوب فيها في البلاد، في أعقاب بيان سفارة بريطانيا الذي طالب باستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة حتى إجراء الانتخابات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأثار بيان السفارة البريطانية في ليبيا، الاستياء بعد مطالبة لندن باستمرار حكومة الوحدة الوطنية التي يعتبرها الليبيون منتهية الشرعية والولاية منذ 24 ديسمبر.

واعتبر الليبيون أن بيان السفارة انتهاكًا للسيادة الليبية، وعرقلة لخريطة الطريق، كما أطلق عددًا من الصحفيين والسياسيين والنشطاء هاشتاج "طرد السفيرة البريطانية من ليبيا".