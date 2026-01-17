إعلان

لمدة 48 ساعة.. بدء الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا غدًا

كتب : محمد عبدالناصر

04:06 م 17/01/2026

شقق ديارنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبدأ منصة مصر العقارية، غدًا الأحد 18 يناير 2026، في إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق الطرح الثاني من الـ400 ألف وحدة والتي تشمل 25 ألف شقة تم طرحهم نوفمبر الماضي.

وأوضحت المنصة، في بيان، أن مواعيد التخصيص المقررة جاءت على النحو التالي:

- مشروع ديارنا: الأحد والاثنين 18 و19 يناير 2026.

- مشروع ظلال: الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير 2026.

- مشروع الإسماعيلية: الخميس 22 يناير 2026.

- مشروعات جنة وسكن مصر وروضة العبور والإسكان الحر: الإثنين والثلاثاء 26 و27 يناير 2026.

المواعيد الجديدة جاءت بعد أن تم تعطيل الحجز الإلكتروني الأسبوع الماضي، حيث أكدت منصة مصر العقارية أنه حتى الآن لم يتم حجز أو تخصيص أي وحدة سكنية، مشددة على أن جميع الوحدات ما زالت متاحة بالكامل، ولن يتم تنفيذ أي إجراءات تخصيص خلال فترة التحديثات الجارية.

وشددت المنصة، على أن هذه التحديثات لن يكون لها أي تأثير على بيانات المواطنين أو أولوياتهم، داعية المتقدمين إلى الاعتماد فقط على المعلومات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة لمنصة مصر العقارية، وعدم الالتفات إلى أي شائعات أو مصادر غير موثوقة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا غدا منصة مصر العقارية الطرح الثاني من الـ400 ألف وحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي يرد على رسالة ترامب بشأن سد النهضة
مصراوى TV

الرئيس السيسي يرد على رسالة ترامب بشأن سد النهضة
موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
مصراوى TV

موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. ماهي؟
أخبار السيارات

أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. ماهي؟
تبدأ من 24 جنيه.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 24 جنيه.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة

تذكرة موحدة.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
أخبار مصر

تذكرة موحدة.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا