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وزارة الصحة الإسرائيلية: زيادة بنسبة 79% في إصابات كورونا هذا الأسبوع

06:18 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
وزارة الصحة الإسرائيلية: زيادة بنسبة 79% في إصابات كورونا هذا الأسبوع

فيروس كورونا

رام الله - (أ ش أ):

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل زيادة بنسبة 79% في إصابات (كورونا) المؤكدة هذا الأسبوع مُقارنة بالأسبوع السابق.

وأضافت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه تم تأكيد 1482 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي إصابات هذا الأسبوع إلى 6455 حالة. وكان إجمالي إصابات الأسبوع السابق 3616 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تأكيد 183 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون أمس الخميس، وهو ما يرفع إجمالي الإصابات به إلى 527. وغالبية الإصابات لأفراد عادوا من الخارج.

هذا المحتوى من

Asha
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