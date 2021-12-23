Masrawy logo white

كورونا: اليابان تطلب من القوات الأمريكية تشديد قواعد الانضباط بين جنودها بعد تفشي الوباء في القاعدة

03:33 م الخميس 23 ديسمبر 2021
كورونا: اليابان تطلب من القوات الأمريكية تشديد قواعد الانضباط بين جنودها بعد تفشي الوباء في القاعدة

كورونا

طوكيو- (بي بي سي):

قالت الحكومة اليابانية إن الفحوصات التي أجريت على الجنود الأمريكيين العائدين إلى قاعدة فوتينما الأمريكية في جزيرة أوكيناوا اليابانية، كشفت عن إصابة عدد كبير من الجنود بكوفيد 19، وانتقدت الحكومة اليابانية الولايات المتحدة بسبب عدم الالتزام بضوابط الفحص قبل مغادرة الولايات المتحدة.

وقد ثبتت إصابة أكثر من 200 جندي في القاعدة حتى الآن، وهو الرقم نفسه تقريبا الذي يتم الإبلاغ عنه يوميا عن حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء اليابان.

وحثت طوكيو الجيش الأمريكي على الالتزام بقواعد الاختبار والحجر الصحي الصارمة.

وزادت حدة التوتر المتعلَقة بسلوك القوات الأمريكية في اليابان بسبب خوف اليابان من انتقال أوميكرون إلى أراضيها، ولا تزال حدود اليابان مغلقة في وجه جميع الوافدين الأجانب تقريبًا.

هذا المحتوى من

BBC
اليابان طوكيو القوات الأمريكية الحكومة اليابانية فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. التموين: وقف 3 خدمات عبر موقع دعم مصر منها إضافة الأفراد الجدد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا