كورونا: اليابان تطلب من القوات الأمريكية تشديد قواعد الانضباط بين جنودها بعد تفشي الوباء في القاعدة

طوكيو- (بي بي سي):

قالت الحكومة اليابانية إن الفحوصات التي أجريت على الجنود الأمريكيين العائدين إلى قاعدة فوتينما الأمريكية في جزيرة أوكيناوا اليابانية، كشفت عن إصابة عدد كبير من الجنود بكوفيد 19، وانتقدت الحكومة اليابانية الولايات المتحدة بسبب عدم الالتزام بضوابط الفحص قبل مغادرة الولايات المتحدة.

وقد ثبتت إصابة أكثر من 200 جندي في القاعدة حتى الآن، وهو الرقم نفسه تقريبا الذي يتم الإبلاغ عنه يوميا عن حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء اليابان.

وحثت طوكيو الجيش الأمريكي على الالتزام بقواعد الاختبار والحجر الصحي الصارمة.

وزادت حدة التوتر المتعلَقة بسلوك القوات الأمريكية في اليابان بسبب خوف اليابان من انتقال أوميكرون إلى أراضيها، ولا تزال حدود اليابان مغلقة في وجه جميع الوافدين الأجانب تقريبًا.