بلينكن: ملتزمون بالتعاون مع الشركاء بإنهاء جائحة كورونا في 2022

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها والمنظمات المعنية بإنهاء جائحة كورونا في عام 2022.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريح صحفي اليوم، إن هذا جاء خلال لقاء افتراضي بين بلينكن وعدد من وزراء الخارجية وممثلي منظمات إقليمية بشأن التصدي لمتحور أوميكرون.

وأشار المتحدث إلى تأكيد بلينكن أن هذا يشمل المبادرة الأمريكية لإتاحة اللقاحات عالميا في ظل التزام الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 6ر1 مليار دولار لهذا الغرض حيث أتاحت 330 مليون جرعة لقاح ضمن التزام بتقديم 2ر1 مليار جرعة.

كما أعلن الوزير على تقديم مخصصات مالية جديدة بقيمة 580 مليون دولار ل 7 شركاء لدعم العمل الهام للمساعدة في إنهاء الجائحة.

وقال المتحدث إن بلينكن تبادل مع سائر المشاركين المعلومات، التي تساهم في تحسين فهم متحور أوميكرون وتنسيق استجابة عالمية وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على فيروس كورونا "كوفيد ـ 19".

ولفت إلى تشديد وزير الخارجية الأمريكي - مجددا - على تقدير بلاده للعلماء من جنوب أفريقيا وبتسوانا وآخرين ممن سارعوا في تحديد طبيعة المتحور الجديد ونشروا العينات والبيانات منوها إلى أن هذا النوع من الشفافية يمثل جوهر الأمن الصحي العالمي الجماعي.

كما جرى إطلاع الوزراء على المعطيات العلمية المبدئية بشأن شدة المتحور وقدرته على الانتقال والعلاجات واللقاحات الراهنة كما بحثوا التأثيرات الإقليمية للمتحور والسياسات الخاصة بالاستجابة له حيث دعا بلينكن إلى مضاعفة الجهود لمكافحة جائحة كورونا دوليا ومحليا.