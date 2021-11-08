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ميقاتي: لبنان حريص على عودة العلاقات مع السعودية ودول الخليج

01:31 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
ميقاتي: لبنان حريص على عودة العلاقات مع السعودية ودول الخليج

رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي

بيروت - (د ب أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن "لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوة والتعاون".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عن ميقاتي قوله ، لدى استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في السرايا الحكومي ، إن "الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال، ونحن نشدد على اضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وإزالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت".

وجدد "التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الأطراف المعنية".

بدوره قال زكي : "استمعت من الرئيس نجيب ميقاتي إلى موقف مهم وبغاية الإيجابية عن العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية التي ليس فقط يحرص عليها انما عكس لي مدى الحرص الموجود على صعيد البلد حول إقامة علاقات إيجابية وصحية مع المحيط العربي وتحديدا مع السعودية".

أضاف: "زيارتي إلى لبنان هي في حد ذاتها مبادرة لوضع الأزمة بين لبنان والخليج على الطريق الصحيحة".

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