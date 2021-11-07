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السيطرة على حريق ضخم في مستودع لمواد البناء في السعودية

12:53 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
السيطرة على حريق ضخم في مستودع لمواد البناء في السعودية

السيطرة على الحريق

وكالات

سيطرت قوات الدفاع المدني السعودية على حريق ضخم مساء السبت، اندلع في مستودع لمواد البناء بحي الرقيقة في مدينة الإحساء.

وكتب حساب مديرية الدفاع المدني السعودية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت من خلالها إخماد الحريق، وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

السيطرة على حريق حريق في مستودع لمواد البناء السعودية قوات الدفاع المدني السعودية

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