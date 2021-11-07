السيطرة على حريق ضخم في مستودع لمواد البناء في السعودية
وكالات
سيطرت قوات الدفاع المدني السعودية على حريق ضخم مساء السبت، اندلع في مستودع لمواد البناء بحي الرقيقة في مدينة الإحساء.
وكتب حساب مديرية الدفاع المدني السعودية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت من خلالها إخماد الحريق، وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.
مدني #الأحساء يخمد حريقًا في مستودع لمواد البناء بحي الرقيقة، دون وقوع إصابات - ولله الحمد. pic.twitter.com/9y3ynIfmh6— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 6, 2021
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