ارتفاع عدد قتلى السيارة المفخخة في الصومال إلى 8

مقديشو- (بي بي سي):

قتل 8 أشخاص وجرح 17 آخرون حتى الآن في الانفجار الذي حدث بالقرب من مدرسة في مقديشو الخميس.

وكانت من بين القتلى والمصابين عدد من الطلاب، وفق ما أعلنت الشرطة.

تبنت حركة الشباب الإسلامية تفجير السيارة المفخخة، لكن لايوجد معلومات بعد عن الجهة المستهدفة بالهجوم، لكن شهود عيان قالوا إن الانفجار وقع لدى عبور قافلة كبيرة لقوات "أميصوم" وهي بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال.

وألحق الانفجار أضرارا كبيرة بالمدرسة وبالسيارات المركونة على مقربة منه.

ويشن مقاتلو حركة الشباب عادة هجمات في العاصمة وفي مناطق أخرى، وقد استهدفوا مؤخرا الصحافي الصومالي البارز محمود غوليد، الذي قتل يوم السبت في انفجار أسفر أيضا عن إصابة مدير التلفزيون الوطني الصومالي وسائق.

ولا تزال الصومال الدولة الأكثر خطورة على الصحافيين في أفريقيا، حيث قتل أكثر من 50 إعلاميا منذ عام 2010، وفق منظمة "مراسلون بلا حدود".