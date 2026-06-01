مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين بانفجار داخل مصنع في كوريا الجنوبية

أودى انفجار وقع، اليوم الإثنين، داخل مصنع تابع لشركة هانوا إيروسبيس في كوريا الجنوبية بحياة خمسة أشخاص، فيما أُصيب شخصان آخران، بحسب ما أفادت به السلطات.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤولين أن الحادث أسفر عن سقوط الضحايا والمصابين داخل المنشأة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حالتهم.

وذكرت السلطات المحلية أنها تلقت نحو 30 بلاغاً بشأن الانفجار خلال ساعات الصباح، ما استدعى استجابة واسعة من فرق الطوارئ.

ودفعت سلطة الإطفاء بحوالي 100 عنصر إلى موقع الحادث، حيث تمكنت الفرق المختصة من السيطرة على الحريق وإخماده.

وفي أعقاب الحادث، بدأت الجهات المعنية تنفيذ عمليات تنظيف وتأمين للموقع والتعامل مع المواد المتفجرة الموجودة داخله.

وأكدت السلطات أنها تعتزم فتح تحقيق لتحديد الملابسات الدقيقة للانفجار والكشف عن أسبابه.