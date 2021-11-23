بلينكن يدعو إلى العمل سريعا لإعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها

واشنطن- (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى ضرورة العمل سريعا لإعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ومع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الإثنين.

ولفت بلينكن إلى "الخطوة الأولى المهمة" التي اتخذت بالإفراج عن رئيس الوزراء حمدوك وإعادته إلى منصبه، ولكنه أشار إلى المهام الانتقالية المعلقة.

ومن أجل استعادة ثقة الشعب في المرحلة الانتقالية، حث بلينكن على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وضغط من أجل الرفع الفوري لحالة الطوارئ، وفقا لبيان الوزارة.

وأكد على ضرورة أن تجدد جميع الأطراف تركيزها على استكمال انتقال السودان إلى الديمقراطية من خلال تنفيذ المهام الانتقالية المبينة في الإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام.

وكرر بلينكن الدعوات الأمريكية إلى احترام الاحتجاجات السلمية، ودعا قوات الأمن إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وحث بلينكن كلا من حمدوك والبرهان على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لتنفيذ عناصر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 21 تشرين ثان/نوفمبر، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني، بما في ذلك إنشاء مجلس تشريعي انتقالي، وهيئات قضائية، ومؤسسات انتخابية.​