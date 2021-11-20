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قائد الجيش اللبناني يبحث مع وفد أمريكي سبل تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية

11:22 م السبت 20 نوفمبر 2021
قائد الجيش اللبناني يبحث مع وفد أمريكي سبل تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية

قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون

لبنان - (أ ش أ)

بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون مع وفد أمريكي سبل تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية للاستمرار بالقيام بمهامها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه باليرزة وفدا من مجموعة الدعم الأمريكي من أجل لبنان بحضور النائبين في الكونجرس الأمريكي داريل عيسى ودارين لحود والسفير السابق إدوارد جبريال وآخرين.

وكان الوفد الأمريكي قد التقى في وقت سابق اليوم بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

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Asha
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