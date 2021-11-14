قناة إسرائيلية تقول إن تركيا قبضت على مراسل لها على الهواء مباشرة

رام الله - (أ ش أ):

قالت القناة الـ "13" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن السلطات التركية احتجزت لفترة مراسلها خلال تغطيته لقضية الزوجين الإسرائيليين اللذين تم اعتقالهما في تركيا في وقت سابق هذا الأسبوع بتهمة التجسس.

وأضات القناة إن المُراسل، ويدعى علي المغربي، تم إلقاء القبض عليه خلال بث على الهواء في شارع في قلب اسطنبول.

وأشارت القناة الإسرائيلية إنه تم الافراج عنه بعد أن أجبرته الشرطة التركية على مسح صور كان قد إلتقطها على هاتفه.