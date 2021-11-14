Masrawy logo white

قناة إسرائيلية تقول إن تركيا قبضت على مراسل لها على الهواء مباشرة

10:52 م الأحد 14 نوفمبر 2021
قناة إسرائيلية تقول إن تركيا قبضت على مراسل لها على الهواء مباشرة

ارشيفية

رام الله - (أ ش أ):

قالت القناة الـ "13" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن السلطات التركية احتجزت لفترة مراسلها خلال تغطيته لقضية الزوجين الإسرائيليين اللذين تم اعتقالهما في تركيا في وقت سابق هذا الأسبوع بتهمة التجسس.

وأضات القناة إن المُراسل، ويدعى علي المغربي، تم إلقاء القبض عليه خلال بث على الهواء في شارع في قلب اسطنبول.

وأشارت القناة الإسرائيلية إنه تم الافراج عنه بعد أن أجبرته الشرطة التركية على مسح صور كان قد إلتقطها على هاتفه.

هذا المحتوى من

Asha
تركيا رام الله التجسس الاحتلال الإسرائيلي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

343026

إجمالي الإصابات

19435

إجمالي الوفيات

286891

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار بنسبة 30% والشبورة ظاهرة مسيطرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا