بأمر محكمة.. إزالة اسم ترامب من مركز جون كينيدي في واشنطن

بدأ العمال صباح السبت إزالة اسم الرئيس دونالد ترامب من واجهة مركز كينيدي، وذلك بعد ساعات من انتهاء المهلة التي فرضتها المحكمة لإزالة الإشارات إلى ترامب من المبنى ومن جوانب أخرى تتعلق بإدارة هذا الصرح الثقافي الشهير.

وقد أُقيمت سقالات يوم الجمعة حول جزء من المبنى الذي يحمل اسم ترامب، إلا أن مركز كينيدي طلب بعد منتصف الليل من القاضي تمديد المهلة حتى الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بسبب عواصف رعدية ضربت منطقة واشنطن وأدت إلى تأخير الأعمال.

وجاء في الطلب أن "أعمال الإزالة جارية حاليًا" وأنها ستنتهي في الساعات الأولى من الصباح.

President Trump's name is being removed from the Kennedy Center after a federal appeals court denied the board's request for an administrative stay.



Crowds gathered outside as workers erected scaffolding to begin removing the signage. pic.twitter.com/HEcAjCL7yd — Fox News (@FoxNews) June 13, 2026

وبعد ساعات، بدأ العمال بتغطية السقالات بأغطية واقية قبل أن يباشروا فعليًا إزالة اسم ترامب. وغادر العمال الموقع قرابة الساعة 3:30 صباحًا، بينما بقيت الأغطية في مكانها، ما جعل من غير الممكن التأكد مما إذا كانت جميع الأحرف قد أزيلت بالكامل.

وقضى العشرات من الأشخاص ساعات يوم الجمعة في الساحة أمام مركز كينيدي، حيث التقطوا الصور وهتفوا أحيانًا بشعارات مثل "أزيلوه" كما شوهدت النائبة جويس بيتي، الديمقراطية من ولاية أوهايو وعضو مجلس الإدارة بحكم منصبها، وهي من بين من رفعوا دعوى قضائية لإزالة اسم ترامب من المبنى.

وفي وقت سابق من الجمعة، رفض قاضٍ طلبًا لتعليق الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة، كما رُفض استئناف لاحق في المساء نفسه.

وكان ترامب قد مارس نفوذًا واسعًا على المركز خلال عودته إلى الحكم، حيث قام بعد شهر من ولايته الثانية بإقالة القيادة السابقة واستبدالها بمجلس أمناء قام بتعيينه، والذي أضاف لاحقًا اسم ترامب إلى المبنى.

It's past 11 PM and a large crowd is cheering as construction crews finish the scaffolding ahead of the removal of President Trump's name from the facade of the Kennedy Center. pic.twitter.com/pv8t3slQZi — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) June 13, 2026

وفي حكمه، قضى القاضي الفيدرالي كريستوفر كوبر بأن تغيير اسم المركز لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الكونجرس، كما منع الإدارة من إغلاقه لإجراء أعمال تجديد مخطط لها.

من جانبها، قالت إدارة المركز في استئنافها إن أعمال التجديد ضرورية للغاية، لكنها اتهمت المحكمة بالتدخل في القرار.

وأضافت: "المحكمة لا تسمح لنا بالإغلاق لإصلاح المبنى بشكل صحيح، بما في ذلك أضرار إنشائية قد تكون خطيرة تهدد حياة الناس... انهيار كامل!".

وفي المقابل، واصل المركز اتخاذ خطوات للامتثال لحكم المحكمة، حيث أرسل مذكرة داخلية في 4 يونيو إلى الموظفين تؤكد ضرورة استخدام الاسم الرسمي "مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية" أو "مركز كينيدي".

كما أزال الموقع الإلكتروني للمركز اسم ترامب، بينما جاءت بعض الرسائل الرسمية بدون الإشارة إليه. ويعد مركز كينيدي أحد أشهر المراكز الثقافية في الولايات المتحدة وأبرز معلم تذكاري حي للرئيس الراحل جون كينيدي في واشنطن العاصمة.