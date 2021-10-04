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الرئيس الروسي يوقع مرسومًا بإقرار "عيد الأب"

07:20 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي يوقع مرسومًا بإقرار "عيد الأب"

فلاديمير بوتين

روسيا - (أ ش أ)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بإقرار "عيد الأب" في روسيا، لتزيد العطلات الرسمية يوما آخر في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أنه تم إقرار عيد الأب من أجل تعزيز مؤسسة الأسرة وزيادة أهمية الأبوة في تربية الأبناء، مشيرة إلى أنه سيتم الاحتفال بعيد الأب يوم الأحد الثالث من شهر أكتوبر، الذي يصادف هذا العام 17 أكتوبر الجاري.

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فلاديمير بوتين روسيا عيد الأب

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