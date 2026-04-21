رفعت اليابان معظم القيود المفروضة على تصدير الأسلحة، ما يسمح لها ببيع الأسلحة في الخارج لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدتها الصناعية الدفاعية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بموافقة مجلس الوزراء الياباني، برئاسة ساناي تاكايشي، اليوم الثلاثاء، على إجراء تعديلات في قواعد تصدير الأسلحة، من شأنها أن توفر سوقا أوسع لشركات صناعة الأسلحة.

جدير بالذكر أن الشركات كان لا يُسمح لها من قبل بتصدير المعدات العسكرية إلا لاستخدامها في عمليات الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي عقب إعلان القرار، إن "هذه القرارات تهدف إلى حماية أمن اليابان، وتساهم بقدر أكبر في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئة الأمنية".