تفاصيل أزمة وزير الخارجية الليبي بعد إعفائه من مهامه

كتب : وكالات

03:16 م 21/04/2026 تعديل في 03:19 م

عبد الحميد الدبيبة

أبلغ المجلس الرئاسي الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بقرار يقضي بإعفاء الطاهر الباعور من أي مهام تتصل بتمثيل الدولة خارجيًا، مع دعوته لتقديم اسم مرشح جديد لتولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وجاء هذا التحرك بعد أن رصد المجلس أن تكليف الباعور بإدارة ديوان وزارة الخارجية، وهو تكليف إداري، أعقبه قيامه بأعمال مرتبطة بالاتصال الخارجي والتمثيل الرسمي، وهو ما اعتبره المجلس خروجًا عن حدود هذا التكليف.

وأكد المجلس أن تولي الحقائب السيادية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، لا يتم عبر قرارات منفردة أو ترتيبات إدارية مؤقتة، وإنما وفق آلية تقوم على التشاور والترشيح المنصوص عليهما في المرجعيات المنظمة لعمل السلطة التنفيذية.

1_11zon

وأوضح أن إدارة ديوان الوزارة لا تمنح صاحبها أي صفة تمثيلية، كما لا تخوله مباشرة اختصاصات تتجاوز الإشراف الإداري والتنظيمي، مشددًا على أن ما حدث يمثل تجاوزًا للصلاحيات المحددة.

وأشار إلى أن الأعراف الدبلوماسية المستقرة تحصر التمثيل الخارجي للدولة في من يتمتع بصفة قانونية معتمدة، محذرًا من أن تجاوز هذا الإطار يؤدي إلى إرباك مسارات الاتصال الرسمية وإدخال العمل الدبلوماسي في حالة من التضارب.

كما بيّن أن موقفه يستند إلى الإعلان الدستوري ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، باعتبارهما المرجعية الحاكمة لتنظيم عمل السلطة التنفيذية.

أسباب الخلاف

وترجع جذور هذا الخلاف إلى قرار اتخذه الدبيبة في سبتمبر 2023 بتكليف الباعور بتسيير شؤون وزارة الخارجية، وهو ما رفضه المجلس الرئاسي في يناير 2024، مطالبًا بسحب القرار والالتزام بالتشاور في اختيار وزير للخارجية.

ورغم ذلك، استمر الباعور في موقعه بعد التعديل الوزاري الذي أُقر في مارس 2026، ما زاد من حدة التباين بين الطرفين.

2_11zon

ويعكس هذا التطور استمرار الخلافات بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، خصوصًا في ما يتعلق بالمناصب السيادية والتعيينات الدبلوماسية، وسط اتهامات بغياب التنسيق وتضارب الصلاحيات.

وكان المجلس الرئاسي قد ألغى في وقت سابق قرارات صادرة عن وزارة الخارجية تتعلق بتعيين مستشارين وسفراء في بعثات خارجية، في مؤشر على عمق الخلاف بشأن إدارة هذا الملف.

أحدث الموضوعات

كلية أنسي ساويرس بالجامعة الأمريكية الأفضل في أفريقيا وضمن أفضل 100 كلية
جامعات ومعاهد

كلية أنسي ساويرس بالجامعة الأمريكية الأفضل في أفريقيا وضمن أفضل 100 كلية
تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين من غسل الأموال في "الآثار الكبرى"
حوادث وقضايا

تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين من غسل الأموال في "الآثار الكبرى"
تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
ماذا يحدث لجسمك عند المشي 30 دقيقة يوميًا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند المشي 30 دقيقة يوميًا؟
قصة رقصة غريبة أثارت الجدل في حفل لـ"طلاب بتجارة طنطا"
أخبار المحافظات

قصة رقصة غريبة أثارت الجدل في حفل لـ"طلاب بتجارة طنطا"

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟