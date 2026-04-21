ألقت الشرطة الإيطالية القبض على فتى يبلغ 17 عامًا من أصل مصري، للاشتباه في قتله الشاب الإيطالي جابرييل فاكارو، البالغ 25 عامًا، بعدما تعرض لطعنة في الرقبة داخل موقف سيارات كاتانيو بمدينة بافيا في إقليم لومبارديا شمال البلاد.

وجرى توقيف القاصر عقب استجواب مطول داخل مركز الشرطة، حيث تشير التحقيقات إلى أن الجريمة قد تكون نتيجة مشادة كلامية بسبب فتاة.

واتخذت الشرطة قرار الاستجواب بعد جمع إفادات عدد من الشهود ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة أنسا الإيطالية.

وأظهرت تسجيلات المراقبة أن الشاب البالغ 17 عامًا هو من نفذ الاعتداء بمفرده، دون مشاركة الشابين اللذين كانا برفقته.

ووقعت الجريمة في منتصف ليل السبت 18 أبريل إلى الأحد 19 أبريل، حيث كان جابرييل يسير مع اثنين من أصدقائه في شوارع المركز التاريخي، قبل أن يصلوا إلى موقف السيارات القريب من كاتدرائية سان بيترو إن سييل دورو، استعدادًا للعودة إلى منازلهم.

وفي حوالي الساعة 3:30 صباحًا، تعرض جابرييل لطعنة قاتلة في الرقبة، بعد مشادة وقعت قرب جهاز دفع رسوم الموقف، عقب خلاف مع مجموعة أخرى من الشباب بالقرب من النادي الذي قضوا فيه الأمسية.

ونُقل المصاب بسيارة إسعاف إلى مستشفى بوليكلينيكو سان ماتيو، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة، لكنه توفي داخل غرفة العمليات، فيما ترجح التحقيقات أن النزيف الداخلي كان سبب الوفاة.

وتواصل الشرطة استجواب أصدقاء الضحية، فيما تُعد تسجيلات كاميرات المراقبة عنصرًا حاسمًا في استكمال التحقيقات وتحديد ملابسات الجريمة.