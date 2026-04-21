"مستعدون للتحرك".. ترامب: أمريكا استغلت الهدنة لتعزيز قدراتها

كتب : وكالات

03:05 م 21/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا تملك خيارًا سوى إرسال وفد للدخول في مفاوضات، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وأوضح، في تصريحات لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، أنه في حال حصول إيران على سلاح نووي فإنها ستبدأ بتدمير إسرائيل، وهو ما لن تسمح به الولايات المتحدة.

وأضاف أنه أبلغ فريقه قبل بدء العملية العسكرية بأنه سيضطر إلى إحداث اضطراب في الأرقام والمؤشرات، في إشارة إلى تأثير التحركات العسكرية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الوقت المتبقي قبل انتهاء وقف إطلاق النار محدود، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بامتداد الفوضى من الشرق الأوسط إلى أوروبا ثم إلى الولايات المتحدة.

وأكد أن واشنطن تمتلك موقفًا تفاوضيًا قويًا يتيح لها تحقيق ما لم يتمكن رؤساء سابقون من تحقيقه، مشددًا على جاهزيته وجاهزية الجيش للتحرك ضد إيران.

ولفت إلى أن إيران تحاول نقل صواريخها بعد أن تم تدمير معظمها، وإعادة تموضعها خلال فترة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذه الفترة استُخدمت أيضًا لإعادة التزود بالمخزونات.

وأوضح أن الولايات المتحدة استغلت الهدنة لتعزيز قدراتها، مرجحًا أن تكون إيران قد قامت بالأمر نفسه.

وقال إن القوات العسكرية الأمريكية أثبتت قدرات كبيرة، معتبرًا أن ما تحقق في إيران كان لافتًا.

وأشار إلى أنه عندما أعلنت إيران قبل يومين أنها لن ترسل وفدًا للتفاوض، كان رده أنها ستفعل ذلك حتمًا.

وأضاف أن العمليات العسكرية أدت إلى تدمير القوات البحرية والجوية الإيرانية والقضاء على قياداتها، معتبرًا أن القيادات الجديدة تبدو أكثر عقلانية.

كما اعتبر أنه أحدث تغييرًا في النظام داخل إيران بشكل غير مباشر، مؤكدًا أن الحصار المفروض عليها كان ناجحًا.

واختتم بالقول إن الولايات المتحدة لا تتعامل مع أطراف وصفها بأنها "طيبة"، لكنها تحقق نتائج ناجحة في التعامل معها.


تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أول تعليق من هاني حتحوت بعد التحقيق معه في أزمة الأهلي
قصة رقصة غريبة أثارت الجدل في حفل لـ"طلاب بتجارة طنطا"
ماذا يحدث لجسمك عند المشي 30 دقيقة يوميًا؟
موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. مصدر: ركوب مجاني لفترة محدودة
