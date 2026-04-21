لقى شاب فى العشرينات من عمره مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لطعنة نافذة على يد شقيقه، بعزبة النهضة بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ بمصرع “م. ص” على يد شقيقه الأكبر، بسبب خلافات سابقة نشبت بينهما منذ نحو شهر بسبب محل لبيع الفول والطعمية.

وتوصلت تحريات المباحث إلى نشوب مشاجرة بين الشقيقين، حيث أمسك المجنى عليه بعصا، فيما استل المتهم سكينًا، وسدد له طعنة نافذة فى القلب، أسفرت عن وفاته فى الحال متأثرًا بإصابته، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.