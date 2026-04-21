إعلان

شاب يقتل شقيقه في أسوان بسبب خلاف على محل فول وطعمية

كتب : إيهاب عمران

03:18 م 21/04/2026

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقى شاب فى العشرينات من عمره مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لطعنة نافذة على يد شقيقه، بعزبة النهضة بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ بمصرع “م. ص” على يد شقيقه الأكبر، بسبب خلافات سابقة نشبت بينهما منذ نحو شهر بسبب محل لبيع الفول والطعمية.

وتوصلت تحريات المباحث إلى نشوب مشاجرة بين الشقيقين، حيث أمسك المجنى عليه بعصا، فيما استل المتهم سكينًا، وسدد له طعنة نافذة فى القلب، أسفرت عن وفاته فى الحال متأثرًا بإصابته، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عزبة النهضة مشاجرة فول وطعمية محافظة أسوان

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

