نائب وزير الإسكان: مصر أحرزت تقدما كبيرا بشأن توفير مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان إن مصر أحرزت تقدما كبيرا على صعيد توفير المياه الصالحة للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في فعاليات الندوة المنعقدة اليوم الثلاثاء بعنوان "أدوات وآفاق التمويل المستدام لمشاريع المياه" بالشراكة مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ضمن أسبوع القاهرة للمياه.

وأضاف أن معدل تغطية مشروعات مياه الشرب في مصر يبلغ نحو 97%؜، في حين أن معدل تغطية مشروعات الصرف الصحي يبلغ نحو 69% في المناطق الحضرية في مصر و46% بالمناطق الريفية.

وألقى إسماعيل الضوء على المصادر الجديدة التي اتجهت إليها الحكومة لتوفير مياه الشرب مثل تحلية المياه في المحافظات الساحلية والتي تعد أحد أهم البدائل لتلبية احتياجات مياه الشرب في المناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط مثل العلمين ورأس الحكمة.

وأوضح أن الحكومة بصدد استكمال خطة لتحلية المياه بواقع 3.1 مليون متر مكعب يوميا، مضيفا أنه تم الانتهاء من إنشاء 81 محطة تحلية بطاقة استيعابية 914 ألف متر مكعب يوميا بالإضافة إلى 11 محطة أخرى قيد التشييد بطاقة 465 ألف متر مكعب يوميا.

وقال إن الحكومة طورت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه لتوفير المياه القابلة للشرب على مدار ال 30 سنة المقبلة وللحد من استخدام خطوط أنابيب نقل المياه الطولية والتي كانت تتسبب في تسريب المياه.

وألقى الضوء على مشروعات الحكومة لاستخدام المياه الجوفية التي يتم الاعتماد عليها لتوفير مياه صالحة للشرب في محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى أن مصر تعظم الاستفادة من الموارد المختلفة المتاحة، والتي تتمثل في المياه السطحية "نهر النيل" في المحافظات المحيطة بوادي النيل فيما ستعتمد محافظات البحر الأحمر والمتوسط على تحلية مياه البحر.

ونوه بخطة الحكومة لتركيب العدادات المنزلية بالإضافة إلى إطلاق حملات للحفاظ على المياه، كاشفا عن أن الوزارة لديها ما يقرب من 60 مشروعا لمعالجة المياه، وأن هناك 210 محطات ثنائية وثلاثية لمعالجة للمياه تحت الإنشاء حاليا في مصر.

وأشار إلى محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي التي تنفذ حاليا مثل محطتي المحسمة وبحر البقر، فضلا عن مشروعات أخرى تنفذها الحكومة لمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدام مادة الحمأة الناتجة عن المعالجة في توليد الطاقة مثل محطتي الجبل الأصفر وشرق الإسكندرية.

وقال إن الوزارة لديها شراكات استراتيجية مستمرة مع 16 شريكا في مجال التنمية في نحو 69 مشروعا، كما توجد مشروعات قيد الإعداد مع عدد من الشركاء الأوروبين وبرامج لتحسين المياه لخدمة 4 ملايين نسمة في 4 محافظات بينها البحيرة ودمياط، فضلا عن مشروعات أخرى في صعيد مصر بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، بالإضافة إلى مشروع مصرف كيتشنر المقام لصالح 62 قرية، والذي يستهدف تحسين نوعية حوالي نصف مليون متر مكعب يوميا من المياه.

وأضاف أن الوزارة على وشك البدء لتنفيذ مشروع تطهير مياه بحيرة قارون في الفيوم، فضلا عن مشروع آخر لمياه الشرب سيتم الانتهاء منه خلال الأعوام المقبلة لتحسين المحطات القائمة في حلوان والمرافق الخاصة بها.​