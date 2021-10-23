الآلاف يتظاهرون في إسبانيا دعمًا لحقوق سجناء حركة "إيتا" الانفصالية

مدريد - (د ب أ)

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم السبت دعما لحقوق أعضاء منظمة "إيتا" الباسكية السرية السجناء.

ونظم المحتجون مظاهرتهم في مدينة سان سيباستيان شمالي إسبانيا مساء السبت، مطالبين بنقل جميع السجناء البالغ عددهم 600 سجين لمكان قريب من منازلهم.

وشارك في المظاهرة أعضاء بارزون في الحركة الانفصالية الكتالونية ونواب حزب "يونيداس بوديموس" اليساري.

وتأسست منظمة "إيتا" السرية في عام 1959. وناضلت من أجل دولة مستقلة للباسك لعقود من الزمن، ونفذت حوالي 3000 هجوم أسفرت عن مقتل 857 شخصا وإصابة 2600 شخص.

وأعلنت إيتا حل نفسها عام 2018، بعد أن توقفت عن الكفاح المسلح عام 2011.

وفي الذكرى العاشرة لنبذ الجماعة العنف، أظهرت استطلاعات الرأي أن 21% فقط من سكان الإقليم لا يزالون يؤيدون الاستقلال "دون شروط".