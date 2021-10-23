أردوغان يعلن سفراء أمريكا وألمانيا ودول أخرى أشخاصًا غير مرغوب فيهم

اسطنبول - (د ب أ)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سفراء الولايات المتحدة وألمانيا و عدة دول أخرى أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وأوضح أنه أصدر أمرًا لوزارة الخارجية بإخطار هؤلاء السفراء بهذا القرار.

وأضاف أردوغان: "أصدرت أمرًا بهذا إلى وزير خارجيتنا وقلت له أن يعمل على إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع ما يمكن".

كان أردوغان هدد في وقت سابق بشكل غير مباشر بطرد السفراء بسبب مطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كانت تصريحات أردوغان الأخيرة ستؤدي إلى طرد دبلوماسيين لعشر دول.

ونقلت وكالة أنباء "أناضول" التركية الحكومية عن اردوغان قوله: "لا يمكن أن يكون لدينا ترف الترحيب بهم في بلادنا" وأضاف:" هل يحق لكم أن تعطوا تركيا درسا كهذا؟ من أنتم؟" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا لا تطلقان سراح "المحتالين والقتلة والإرهابيين" ببساطة.

كان سفراء ألمانيا وأمريكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد قد دعوا في بيان يوم الاثنين الماضي إلى "حل عادل وسريع" لقضية كافالا، وقالوا إن استمرار احتجازه يلقي بظلاله على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا وأشاروا في البيان إلى أحكام صادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي كانت طالبت بإطلاق سراح كافالا.

وعلى إثر ذلك استدعت الخارجية السفراء العشرة للاحتجاج على ما طالب به الدبلوماسيون.