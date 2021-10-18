جبهة تيجراي: الجيش الإثيوبي يستهدف مدنيين بغارات جوية

كيب تاون - (د ب أ):

ذكرت جبهة تحرير شعب تيجراي أن الجيش الإثيوبي نفذ غارات جوية على المدنيين في ميكيلي عاصمة تيجيراي اليوم الاثنين.

وقال كينديا جيبرهيوت، عضو اللجنة المركزية بجبهة تحرير شعب تيجراي إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات في القصف.

وقال جيتاشو رضا الناطق باسم الجبهة في تغريدة "أرسل سلاح الجو قاذفة قنابل للهجوم على أهداف مدنية في وخارج ميكيلي. واليوم هو يوم السوق في ميكيلي والنية واضحة تماما".

وأضاف أن فندق بلانت ،الذي كان يوجد فيه عاملون من أكثر من 12 منظمة إغاثة حتى وقت قريب، كان هدفا آخر.

ولم تعلق حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد على الهجمات ، ولكن اتهمت جبهة تحرير شعب تيجراي اليوم الاثنين بقتل 30 مدنيا على الأقل باستخدام المدفعية الثقيلة.

وشنت القوات المسلحة الإثيوبية الأسبوع الماضي هجوما عسكريا جديدا ضد متمردي جبهة تحرير شعب تيجراي وتم استخدام المدفعية والطائرات بدون طيار والمقاتلات في الهجوم الضاري.

يذكر أن جبهة تحرير شعب تيجراي هيمنت على إثيوبيا لأكثر من 25 عاما حتى جاء آبي إلى السلطة في 2018.