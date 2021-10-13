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بوتين يعرب عن استعداد بلاده لإمداد أوروبا بالمزيد من الغاز

05:32 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
بوتين يعرب عن استعداد بلاده لإمداد أوروبا بالمزيد من الغاز

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتوفير كل ما تحتاجه أوروبا من الغاز الطبيعي، وألقى باللوم في أزمة الطاقة الحالية بالقارة على سياسات خاطئة، وليس على نقص الإمدادات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بوتين خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده، التي تعد أكبر مورد غاز لأوروبا، بصدد زيادة الإمدادات استجابة لطلبات عملائها، وإنها "مستعدة لمناقشة أي خطوات إضافية" لتحقيق الاستقرار في أسواق المنطقة.

ورغم ذلك، انتقد الرئيس الروسي أوروبا لاستحداثها "أخطاء منهجية" في نظام الطاقة الخاص بها ثم "توجيه اللوم" (لأطراف أخرى) عندما يسوء الوضع.

وأضاف بوتين أن روسيا قامت بزيادة شحنات الغاز إلى أوروبا بنسبة 15% خلال أول تسعة شهور من العام الجاري، وقال: "نحن مستعدون، إذا طُلِبَ منا زيادة جديدة. نقدم الزيادة بقدر ما يطلب شركاؤنا. وليست هناك سابقة رفض واحدة".

الغاز الطبيعي أوروبا أزمة الطاقة روسيا فلاديمير بوتين

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