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أول وفاة بين نواب برلمان تونس بكورونا وتعليق الجلسات العامة

01:12 م الخميس 07 يناير 2021
أول وفاة بين نواب برلمان تونس بكورونا وتعليق الجلسات العامة

البرلمان التونسي

تونس - (د ب أ):

توفي النائب في البرلمان التونسي مبروك الخشناوي، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن حزب "قلب تونس" اليوم الخميس.

وتوفي الخشناوي صباح اليوم بأحد المصحات الخاصة حيث يرقد للعلاج من الفيروس، والخشناوي رجل أعمال وكان فاز بمقعد في البرلمان كمرشح مستقل في انتخابات 2019 وانضم إلى كتلة "قلب تونس".

وهذه أول حالة وفاة في صفوف نواب البرلمان التونسي جراء الفيروس، الذي أصاب عددا آخر من النواب، وحصد أرواح أكثر من خمسة آلاف ضحية في أنحاء البلاد حتى اليوم.

وكان مكتب رئاسة البرلمان أعلن أمس الأربعاء تعليق الجلسات العامة إلى حين إدلاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا برأيها تحسبا لإصابة المزيد من النواب بالفيروس.

البرلمان التونسي تونس فيروس كورونا

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