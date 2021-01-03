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سلالة كوفيد-19 البريطانية تصل نيوزيلندا

05:52 ص الأحد 03 يناير 2021
سلالة كوفيد-19 البريطانية تصل نيوزيلندا

فيروس كورونا

ولنجتون - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحة في نيوزلندا تسجيل اول حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) المكتشف مؤخرا في بريطانيا لتصبح بذلك الدولة رقم 31 التي تنتشر بها السلالة الجديدة، مما يزيد المخاوف من انتشار للفيروس على مستوى العالم رغم بدء الدول فى تنفيذ برامج تطعيم مع بداية العام الجديد.

وأصبحت نيوزيلندا اليوم الأحد أحدث دولة تصلها السلالة الجديدة حيث تم اكتشاف ست حالات من السلالة من بين 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الحجر الصحي بالفندق، وفقا لصحيفة نيوزلندا هيرالد.

وقالت وزارة الصحة النيوزلندية إن "الحالات الست، خمس منها قدموا من المملكة المتحدة وواحد قادم من جنوب إفريقيا، ووصلوا إلى نيوزيلندا خلال الفترة بين 13 و 25 ديسمبر وخضعوا لاختبار روتيني في عزلة مُدارة كجزء من اختبار المراقبة الروتيني أو لأنهم ظهرت عليهم أعراض".

وسيحتاج المسافرون المتجهون إلى نيوزيلندا من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، اعتبارا من 15 يناير الحالي، إلى أن تكون نتيجة فحوصهم للفيروس سلبية قبل دخول البلاد.

وقال المدير العام للصحة الدكتور أشلي بلومفيلد، إن أولئك المصابين بالسلالة الجديدة يُعاملون مثل أي شخص آخر مصاب بالفيروس.

قال وزير الاستجابة لكوفيد-19 ، كريس هيبكينز ، إن السلطات لا يمكنها تجاهل الزيادة الهائلة في عدد الحالات في جميع أنحاء العالم.

فيروس كورونا بريطانيا نيوزيلندا كوفيد-19

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