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موريتانيا: 217 إصابة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 14 ألفا و581

02:54 ص السبت 02 يناير 2021
موريتانيا: 217 إصابة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 14 ألفا و581

أرشيفية

نواكشوط- (أ ش أ):
ذكرت وزارة الصحة الموريتانية، أنه تم تسجيل217 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 272 من الإصابات، ووفاة مصابين، و74 آخرين في حالة حرجة.

وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم- أن إجمالي الإصابات بلغ 14 ألفا و581، و إجمالي حالات الشفاء 11 ألفا و652، وإجمالي الوفيات 349.

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Asha
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