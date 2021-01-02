موريتانيا: 217 إصابة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 14 ألفا و581
نواكشوط- (أ ش أ):
ذكرت وزارة الصحة الموريتانية، أنه تم تسجيل217 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 272 من الإصابات، ووفاة مصابين، و74 آخرين في حالة حرجة.
وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم- أن إجمالي الإصابات بلغ 14 ألفا و581، و إجمالي حالات الشفاء 11 ألفا و652، وإجمالي الوفيات 349.
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