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المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 4 دول جديدة

06:24 ص الثلاثاء 19 يناير 2021
المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 4 دول جديدة

المغرب

الرباط - (أ ش أ):
أعلنت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء مع دول أستراليا والبرازيل ونيوزيلندا وأيرلندا، وكذلك المنع المؤقت لدخول المسافرين القادمين منها، حتى إشعار آخر، وذلك طبقًا لإعلان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي القرار الجديد كإجراء وقائي إثر إعلان اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا بميناء طنجة المتوسط، لدى مواطن مغربي قادم من أيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا الفرنسي.
يُذكر أن المغرب كان قد علّق الرحلات الجوية إلى جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة ذهابًا وإيابًا.

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