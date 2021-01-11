بايدن: الوضع الوبائي سيتدهور كثيرًا قبل أن يبدأ بالتراجع
وكالات
تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الاثنين، الجرعة الثانية من لقاح كورونا، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تلقى، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير، في ٢١ ديسمبر الماضي.
وقال بايدن عقب تلقي الجرعة الثانية، إن وضع وباء كورونا في البلاد سيتدهور كثيرًا قبل أن يبدأ بالتراجع.
وتابع في كلمته، أنه يقوم بالتنسيق مع فريقه من أجل تسريع عملية التطعيم العامة في البلاد ضد وباء كورونا.
ودعا الجمهوريين في الكونجرس إلى تمرير الحزمة الاقتصادية الجديدة للمتضررين من جائحة كورونا.
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