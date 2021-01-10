بوتين يستضيف أول محادثات بين قادة أذربيجان وأرمينيا منذ الحرب
موسكو- (د ب أ):
أعلن الكرملين، الأحد، أن لقاءً سيعقد غدا في موسكو بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب التي دارات بين البلدين مؤخرا واستمرت 44 يوما.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للكرملين أن المحادثات، التي ستضم أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستركز على مساعدة سكان المناطق التي شهدت معارك، ورفع العراقيل عن خطوط التعاون الاقتصادي والنقل بين البلدين.
ووفقا للبيان، فإن بوتين هو من دعا للاجتماع.
وبعد معارك عنيفة بدأت في 27 سبتمبر واستمرت لأكثر من شهر، أجبرت أذربيجان جارتها أرمينيا على التخلي عن سيطرتها على مساحات واسعة من منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، وذلك وفقا لاتفاق سلام تم التوصل إليه بوساطة روسية في نوفمبر. وأسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 5500 جندي من الجانبين.
وتتسبب ناجورنو قره باغ في توترات بين الجمهوريتين السوفييتين السابقتين منذ عقود.
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