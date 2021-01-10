أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

بوتين يستضيف أول محادثات بين قادة أذربيجان وأرمينيا منذ الحرب

02:13 م الأحد 10 يناير 2021
بوتين يستضيف أول محادثات بين قادة أذربيجان وأرمينيا منذ الحرب

فلاديمير بوتين

موسكو- (د ب أ):

أعلن الكرملين، الأحد، أن لقاءً سيعقد غدا في موسكو بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب التي دارات بين البلدين مؤخرا واستمرت 44 يوما.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للكرملين أن المحادثات، التي ستضم أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستركز على مساعدة سكان المناطق التي شهدت معارك، ورفع العراقيل عن خطوط التعاون الاقتصادي والنقل بين البلدين.

ووفقا للبيان، فإن بوتين هو من دعا للاجتماع.

وبعد معارك عنيفة بدأت في 27 سبتمبر واستمرت لأكثر من شهر، أجبرت أذربيجان جارتها أرمينيا على التخلي عن سيطرتها على مساحات واسعة من منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، وذلك وفقا لاتفاق سلام تم التوصل إليه بوساطة روسية في نوفمبر. وأسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 5500 جندي من الجانبين.

وتتسبب ناجورنو قره باغ في توترات بين الجمهوريتين السوفييتين السابقتين منذ عقود.

بوتين أذربيجان أرمينيا

الخبر التالى:

شينكر يفتتح القنصلية الأمريكية في الداخلة المغربية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 148799

    عدد المصابين

  • 118294

    عدد المتعافين

  • 8142

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:25 % خطأ.. "الأطباء": سلبية المسحة ليست دليلًا على عدم الإصابة بكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا