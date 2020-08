من مسافة 1.5 ميل.. الفيديو الأقرب لموقع انفجار بيروت

تمكن لبناني من التقاط أقرب لقطة فيديو للحظة دوي انفجار مرفأ بيروت المروع، والذي أسقط 78 قتيلاً قرابة 4 آلاف مصاب، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، بينما لم يُعرف مصير ملتقط الفيديو، والذي كان على مسافة 1.5 ميل من موقع الحادث، حسب ما أوضح متداولون للمقطع على موقع التغريدات "تويتر".

هز الانفجار الضخم العاصمة بيروت مساء أمس الثلاثاء، فيما أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة دخان تشبه إلى حد كبير ما تحدثه القنابل النووية.

ومن جانبه، قال مدير عام الأمن العام اللبناني إن ما حدث في مرفأ بيروت ليس انفجار مفرقعات، بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة من سنوات.

ووصف مُحافظ بيروت القاضي مروان عبود فوجي، انفجار مرفأ بيروت، بما وقع في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما قصفت الولايات المتحدة الأمريكية جزيرتي هيروشيما ونجازاكي بالقنبلة النووي، وقال، حسبما نقلت سكاي نيوز: "الانفجار يذكرني بما حدث في اليابان".

وقال ‏رئيس الحكومة اللبنانية، الدكتور حسان دياب، مساء الثلاثاء، إن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم خلف انفجار مرفأ بيروت، حسبما ذكرت "العربية".

وأفادت فضائية "أل بي سي" اللبنانية، نقلاً عن مصادر أمنية لم تكشف عن هويتها، قوله إن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت حدث أثناء عملية لحام في فجوة بالجدار منعًا لسرقة نترات الأمونيوم.

وكان مجلس الدفاع الأعلى اللبناني استنكر وجود ٢٧٠٠ طنًا من نترات الأمونيوم، لعدة سنوات بمرفأ بيروت معتبرًا ذلك أمرًا غير مقبول ومرفوض.

وقال المجلس في كلمة متلفزة بثتها فضائية "العربية" السعودية، إنه رفع توصية لإعلان حالة الطوارئ لأسبوعين في العاصمة قابلة للتجديد بعد الحادث الذي وقع اليوم.

