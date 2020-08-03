الصين تعارض وتدين بشدة عقوبات أمريكية بشأن "شينجيانغ" وتحذر من تدابير مضادة

بكين- (أ ش أ):

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين عن معارضة بلاده وإدانتها الشديدتين لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على كيان صيني ومسؤولين في منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد، داعية واشنطن إلى التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية، وإلا ستتخذ تدابير مضادة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، تعليقا على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي فرض عقوبات على فيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير ومسؤولين صينيين بدعوى ارتكاب انتهاكات ضد الويغور وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة في "شينجيانغ".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية "نحث الولايات المتحدة الأمريكية على وقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين، لافتا إلى أن الصين ستتخذ تدابير مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على ذلك".

وأضاف أن القرار الأمريكي يشكل تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للصين وينتهك بشدة المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وأن الصين تعارض ذلك وتدينه بشدة".. وتابع "القضايا المتعلقة بـ"شينجيانغ" لا تتعلق مطلقا بحقوق الإنسان أو العرق أو الدين، وإنما بمكافحة الإرهاب العنيف والانفصالية، وإن شؤون شينجيانغ هي شؤون داخلية بشكل بحت للصين، والولايات المتحدة ليس لها الحق وليست في وضع يسمح لها بالتدخل".

وأكد أن الحكومة الصينية مصممة على حماية السيادة الوطنية للبلاد والأمن والمصالح التنموية ومكافحة الإرهاب العنيف والانفصالية والتطرف الديني، ومعارضة التدخل الأجنبي في شؤون شينجيانغ والشؤون الداخلية الأخرى للصين.. وحث الولايات المتحدة على إلغاء ما وصفه بـ"قرارها الخاطيء" فورا، والتوقف عن الإدلاء بأية تصريحات أو تحركات تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتقوض مصالحها.