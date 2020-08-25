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الإعلام الأمني العراقي: مقتل وإصابة 8 في هجوم لداعش

12:06 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الإعلام الأمني العراقي: مقتل وإصابة 8 في هجوم لداعش

تنظيم داعش - أرشيفية

العراق - (أ ش أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن مقتل وإصابة 8 بهجوم لداعش في داقوق.
وقالت الخلية في بيان مساء اليوم الإثنين، إن "إحدى مرابطات الفوج الثالث باللواء العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة داقوق على طريق كركوك العام تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية".
وأضافت أن "ذلك أدى إلى مقتل 4 مقاتلين وجرح 4 آخرين".

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تنظيم داعش العراق إطلاق نار جريمة قتل

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