الإعلام الأمني العراقي: مقتل وإصابة 8 في هجوم لداعش
العراق - (أ ش أ)
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن مقتل وإصابة 8 بهجوم لداعش في داقوق.
وقالت الخلية في بيان مساء اليوم الإثنين، إن "إحدى مرابطات الفوج الثالث باللواء العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة داقوق على طريق كركوك العام تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية".
وأضافت أن "ذلك أدى إلى مقتل 4 مقاتلين وجرح 4 آخرين".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:التشيك تقدم مساعدة مالية للحركة الديمقراطية في بيلاروسيا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97478
عدد المصابين
-
66817
عدد المتعافين
-
5280
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
23758370
عدد المصابين
-
16236258
عدد المتعافين
-
815337
عدد الوفيات
إعلان