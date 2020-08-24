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انقطاع شامل للكهرباء في سوريا بسبب انفجار

05:12 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
انقطاع شامل للكهرباء في سوريا بسبب انفجار

أرشيفية

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، في وقت مبكر الاثنين، نقلا عن وزير الكهرباء، أن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا.
وأوضح الوزير محمد زهير خربوطلي أن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، حسبما أفادت سكاي نيوز.

وأوضح خربوطلي أن الانفجار، وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها، أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي وبالتالي فقدان كميات الغاز.

وقد أدى ذلك بالتالي إلى خروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال، مما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.

ونقل تلفزيون الإخبارية السوري عن وزير الكهرباء قوله إن الانفجار قد يكون "عملاً إرهابياً

حادث انفجار انقطاع شامل للكهرباء سوريا

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