كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم

إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و165 ألف و603 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 21 ألفًا و 446 حالة.

ولم تسجل 6 دول عربية إصابات مؤكدة اليوم، هي: عمان وسوريا وموريتانيا واليمن والصومال وجزر القمر.