كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم
01:30 ص السبت 22 أغسطس 2020
إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و165 ألف و603 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 21 ألفًا و 446 حالة.
ولم تسجل 6 دول عربية إصابات مؤكدة اليوم، هي: عمان وسوريا وموريتانيا واليمن والصومال وجزر القمر.
الخبر التالى:ترامب يقيم مراسم خاصة لتأبين شقيقه في البيت الأبيض
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97148
عدد المصابين
-
64318
عدد المتعافين
-
5231
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22792364
عدد المصابين
-
15473378
عدد المتعافين
-
795460
عدد الوفيات
إعلان