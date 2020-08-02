كورونا في العالم: 17.9 مليون إصابة و685 ألفًا و102 وفاة

عواصم العالم- (د ب أ):

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في العالم إلى 17 مليونا و853 ألفا و948 حالة، حتى الساعة 07:18 دقيقة، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو. تي. سي)، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن فيروس كورونا (كوفيد- 19) قد أودى بحياة 685 ألفا و102 شخصا.