كورونا في العالم: 17.9 مليون إصابة و685 ألفًا و102 وفاة
عواصم العالم- (د ب أ):
وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في العالم إلى 17 مليونا و853 ألفا و948 حالة، حتى الساعة 07:18 دقيقة، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو. تي. سي)، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن فيروس كورونا (كوفيد- 19) قد أودى بحياة 685 ألفا و102 شخصا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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94316
عدد المصابين
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41137
عدد المتعافين
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4834
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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17706580
عدد المصابين
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11070439
عدد المتعافين
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681090
عدد الوفيات
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