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كورونا في العالم: 17.9 مليون إصابة و685 ألفًا و102 وفاة

10:50 ص الأحد 02 أغسطس 2020
كورونا في العالم: 17.9 مليون إصابة و685 ألفًا و102 وفاة

فيروس كورونا

عواصم العالم- (د ب أ):

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في العالم إلى 17 مليونا و853 ألفا و948 حالة، حتى الساعة 07:18 دقيقة، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو. تي. سي)، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن فيروس كورونا (كوفيد- 19) قد أودى بحياة 685 ألفا و102 شخصا.

فيروس كورونا اصابات كورونا جامعة جونز هوبكنز

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كورونا فى العالم

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  • 681090

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