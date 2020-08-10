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لجنة الأمن بالبرلمان العراقي تحذر من "انفجارات كبيرة"

10:26 ص الإثنين 10 أغسطس 2020
لجنة الأمن بالبرلمان العراقي تحذر من "انفجارات كبيرة"

البرلمان العراقي

بغداد - أ ش أ

انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، اليوم الاثنين، ما وصفه بـ" التخزين العشوائي" للأسلحة والعتاد في المعسكرات العراقية، محذرا من "انفجارات كبيرة" قد تحدث جراء ذلك.

وقال البرلماني العراقي ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز"ـ إن "ما جرى في لبنان يمثل كارثة مروعة، وعلينا أن نتعظ ونأخذ درسا في قضية التعامل مع المخازن وطريقة تخزين الأسلحة والمعدات القابلة للانفجار"، موضحا أن "طريقة الخزن الحالية للأسف عشوائية وغير صحيحة، والكثير من القطاعات العسكرية تخزن أسلحتها دون مواصفات الأمان وأي تماس كهربائي أو ضربة عسكرية لا سمح الله ستحدث انفجارات ك‍بيرة".

وأضاف الزيادي، أن "مخازن الأسلحة ينبغي أن تكون بمواصفات خاصة وخالية من الأسلاك الكهربائية، وتكون المخازن تحت الأرض بعمق لا يقل عن 200 متر، بشرط أن تكون طريقة الحفر متعرجة وحسابها بشكل علمي"، لافتا إلى أن "لجنة الأمن والدفاع بادرت بمفاتحة الجهات المعنية بهذا الشأن، وسيتم تشكيل لجان بكل وزارة لاسيما وزارتي الدفاع والداخلية لزيارة معسكراتهم والاطلاع على طريقة خزن العتاد".

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