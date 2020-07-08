فيتو روسي صيني مزدوج ضد مشروع قرار نقل المساعدات الإنسانية لسوريا عبر تركيا

وكالات

استخدمت روسيا والصين، حق الفيتو أثناء تصويت مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، على مشروع قرار حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر حدودها مع تركيا، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وكانت قد طلبت ألمانيا وبلجيكا التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، فيما يتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض لمعارضته، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

ويطلب مشروع القرار الألماني البلجيكي تمديد هذا التفويض الذي لا يتطلّب موافقة دمشق لإيصال المساعدات إلى سوريا لمدة عام، عبر الإبقاء على نقطتَي الدخول الحاليّتين على الحدود التركية.