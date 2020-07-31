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تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في طبرق الليبية

07:54 م الجمعة 31 يوليه 2020
تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في طبرق الليبية

فيروس كورونا

طرابلس - أ ش أ

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق بليبيا، اليوم الجمعة، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 14 حالة.

ونقلت بوابة (الوسط) الليبية عن المكتب الإعلامي للجنة قوله إن هناك تزايدا كبيرا في عدد الحالات بالمدينة، مشيرا إلى أنه في أقل من أسبوع وصل العدد إلى 14 حالة ما بين مخالطة وغيرها.

وأكد أنه تم حجزهم بمقر الحجر الصحي بمدخل المدينة الغربي تحت رقابة عدد من الأطباء المختصين في الأمراض الباطنية والصدرية والتنفسية.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا طرابلس الحجر الصحي الأمراض الصدرية

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