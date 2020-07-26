بعد اصرارها على خلوها من الوباء: كوريا الشمالية ترصد أول حالة اشتباه بكورونا
وكالات:
أعلنت كوريا الشمالية، مساء اليوم السبت، رصدها شخصا يشتبه في إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، بعد أشهر من إصرارها على خلو البلاد من المرض، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن السلطات الصحية رصدت في مدينة كيسون شخصا يشتبه في إصابته بالفيروس عاد إلى البلاد يوم 19 يوليو، واصفة الحادث بـ"الحالة الطارئة".
وأضافت الوكالة أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، دعا على خلفية هذه التطورات إلى عقد جلسة عاجلة للمكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم في البلاد.
ومن بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في أواخر 2019 وحتى إعلانه رسميا جائحة نفت سلطات كوريا الشمالية وجود أي حالات للإصابة بالمرض في أراضيها.
وقال كيم جونغ أون، في وقت سابق، إن بلاده تمكنت من منع تسلل الفيروس لأراضيها بفضل الإجراءات العقلانية والمتسقة من قبل الشعب والحزب.
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