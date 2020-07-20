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قادة أوروبا يعربون عن تفاؤل حذر قبل محادثات اليوم الرابع حول خطة التعافي من كورونا

06:04 م الإثنين 20 يوليه 2020
قادة أوروبا يعربون عن تفاؤل حذر قبل محادثات اليوم الرابع حول خطة التعافي من كورونا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

أعرب قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن تفاؤل حذر أثناء توجههم إلى اليوم الرابع من المحادثات الحاسمة حول إبرام حزمة ضخمة للتعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي أدت إلى انقسام التكتل.

وكان من المقرر مبدئيًا أن تعقد القمة يومي الجمعة والسبت الماضيين، لكنها امتدت حتى ليلة أمس الأحد واليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش) حيث تتوقع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، تحقيق إنفراج.

وقالت فون دير لاين "لدي انطباع بأن القادة الأوروبيين يريدون فعلا التوصل إلى اتفاق".

وأضافت: "أنا إيجابية بالنسبة لهذا اليوم. لم نصل إلى هناك بعد، لكن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وفي سياق وصف التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات الصعبة بشكل لايصدق الليلة الماضية، أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إلى أنها ترى إطارًا لاتفاق محتمل.

وردد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوة ميركل للتوحد في المواقف، قائلاً إنه سيتعامل مع المحادثات المستأنفة "بتصميم كبير".

وعن السؤال الشائك الخاص بحجم المساعدات في مواجهة أزمة فيروس كورونا التي سيتم تقديمها في صورة منح، وعن كم القروض، قال ماكرون إنه قد تم إحراز "عناصر تقدم"، لكنه أضاف، أن الحبر لم يجف بعد.

الاتحاد الأوروبي بروكسل فيروس كورونا أورزولا فون دير لاين

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