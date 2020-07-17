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إيقاف ضابط في لندن عن العمل بعدما ضغط بركبته على عنق رجل أسود

10:24 م الجمعة 17 يوليه 2020
إيقاف ضابط في لندن عن العمل بعدما ضغط بركبته على عنق رجل أسود

الشرطة البريطانية

لندن - (د ب أ):

جرى إيقاف ضابط شرطة في العاصمة البريطانية لندن عن العمل اليوم الجمعة، بعد ظهور لقطات له وهو يضغط بركبته على عنق رجل أسود أثناء اعتقاله.

وذكرت الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) فى بيان أن القضية تحقق فيها الآن "المكتب المستقل لسلوك الشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي اثنين من ضباط الشرطة وهما يحتجزان بالقوة رجلاً مكبل اليدين وملقى على الأرض بالقوة.

وكان أحد الضابطين يضغط بركبته على وجه الرجل، الذي كان يصرخ "ابتعد عن عنقي"، عدة مرات.

وتدخل المارة فى منطقة أيسلنجتون بوسط لندن وطالبوا رجلي الشرطة لإطلاق سراح الرجل.

ووقع الحادث أمس الخميس.

بريطانيا لندن الشرطة البريطانية

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