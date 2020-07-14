واشنطن ترفض مطالبات بكين "غير القانونية" في بحر الصين الجنوبي

واشنطن- (د ب أ)

رفضت الولايات المتحدة رسميا ، مجموعة من المطالبات الصينية في بحر الصين الجنوبي، وذلك في وثيقة رسمية صدرت يوم الاثنين، وذلك فيما تُصعّد واشنطن من مواجهاتها مع بكين.

وتعهد وزير الخارجية مايك بومبيو بأن تدعم الولايات المتحدة الحلفاء والشركاء في المنطقة، بينما وصف سلسلة من مطالبات بكين في الموارد البحرية خارج مياهها المعترف بها دوليا بأنها "غير قانونية".

واتهم بومبيو الصين بتنفيذ "حملة بلطجة" ضد دول المنطقة.

وتدعي الصين أحقيتها تقريبا في كامل بحر الصين الجنوبي ، وهو مسار رئيسي لعبور السفن يعتقد أنه غني بالموارد البحرية والمعدنية.

وقامت بكين ببناء جزر اصطناعية ومنشآت ذات قدرات عسكرية على مناطق الشعاب المرجانية والنتوءات المتنازع عليها في المنطقة.

كما تؤكد الفلبين وفيتنام وماليزيا وبورندي وتايوان مطالباتها في البحر.

وقال بومبيو في بيان: "تقف أمريكا مع حلفائنا وشركائنا في جنوب شرق آسيا، في حماية حقوقهم السيادية بالموارد البحرية، بما يتسق مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي".

وردت السفارة الصينية في الولايات المتحدة لاحقا، واصفة بيان الولايات المتحدة بأنه "غير مبرر تماما"، وقالت إن بكين تبذل جهودا لحل النزاعات بشأن بحر الصين الجنوبي من خلال المفاوضات المباشرة مع الدول المعنية.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم السفارة نشر على تويتر إن الوثيقة الأمريكية "تتعمد تشويه الحقائق والقانون الدولي" وأنها "تبالغ في الوضع في المنطقة وتحاول بث الخلاف بين الصين والدول الساحلية الأخرى".​

وتأتي الخطوة التي اتخذتها واشنطن وسط توترات متزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم، على خلفية قضايا من بينها هونج كونج وقضايا حقوق الإنسان الداخلية في الصين، مثل اعتقال الأقليات المسلمة.